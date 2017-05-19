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豪門女星苦吞第4私生子 富尪包養高中妹射後不理

2017/05/19 08:07

穐田譽輝（右）接連被起底有私生子，讓粉絲十分擔心菊川怜（左）嫁錯人。（翻攝自網路，合成照）

〔記者陳立妍／綜合報導〕39歲的日本女星菊川怜上月底閃嫁48歲的多金男友穐田譽輝，外傳擔任投資家的穐田身家高達日幣200億元（約台幣55.5億元），《週刊文春》日前起底離過婚的穐田，曾劈腿兩女還有3個私生子的「黑歷史」，沒想到最新一期《週刊文春》再接力，爆出穐田其實還有第4名私生子，感情生活相當混亂。

報導指出，穐田於2004年2月認識1名高三女學生，當時已婚的他，除了讓該女搬進他位於東京的公寓，得知女方懷孕後，竟然拒認懷的是他的小孩，僅支付日幣100萬元（約台幣27.5萬元）給女方當生產費，不久後便搞失聯，至今未出錢扶養過小孩。

先前《週刊文春》報導穐田再婚前，曾與1名30多歲的圈外女友拍拖，女方於2011年懷孕期間，穐田主動告知「前女友也懷孕了」，讓同居女友深受打擊，甚至自殺未遂。當時穐田表示會和女友結婚，每月則固定給前女友生活費當補償，兩人雖然沒結婚但依舊同住，3年後又生了1女，去年穐田付給她高額養育費，女方帶著小孩離開，兩人結束同居關係，總計穐田共有4個非婚子。

對於接連被踢爆有私生子，穐田譽輝選擇冷處理不回應，而菊川怜的經紀公司則表示：「菊川早就已知道了。」不少網友質疑穐田不僅感情生活混亂，曾劈腿兩女還搞大高中生的肚子，擔心菊川怜可能所嫁非人。

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