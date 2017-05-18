李榮浩傾訴慾望過剩 大腿放成人漫畫運動發洩

李榮浩化身血氣方剛青少年，和限制級漫畫做互動。（華納提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李榮浩打破華語流行樂壇規則，將從5月起，一連6個月，每個月揭曉一首全新創作，顛覆傳統，他的首波同名主打歌《嗯》寫出每個人18歲都曾歷經的叛逆與迷惘，復古慢搖滾曲風也希望喚起大家的青春叛逆回憶，歌曲主視覺也化身血氣方剛青少年，並和限制級漫畫做互動，隱喻對性的好奇。

李榮浩拍MV詮釋出時尚韻味。（華納提供）

李榮浩開門見山的以《嗯》表露叛逆態度，完全顛覆過往李榮浩過去給人的印象，為此李榮浩也在視覺化身青春期青少年，將18歲的血氣方剛表露無遺，他坐在健身器材上，腿上放了本限制級漫畫，代表18歲剛成年對性的好奇，以及靠運動發洩過剩精力的暗喻，有種叛逆的黑色幽默！拍攝時，李榮浩甚至還大膽的將手上的漫畫往鏡頭外甩，眼神詮釋得相當到位，成品更頗具時尚封面氣勢。

李榮浩表示自己18歲時也很叛逆。（華納提供）

對於叛逆，李榮浩的解讀相當有趣：「叛逆是我們與生俱來很寶貴的東西，18歲的人需要，不是18歲的人更需要！」每個剛滿18歲的人，總是想透過各種方式宣告自己長大了，「我自己十幾歲的時候是一個很叛逆的孩子，現在回頭看18歲的時候才發現沒有好好珍惜叛逆的時光，因為已經無法那麼理所當然的再叛逆一次了。」笑說以前青春期的時候不愛唸書，顧著鑽研音樂，讓當時的媽媽相當操心。