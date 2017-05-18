髒話譙到賠30萬 文汶受辱怒告入戲婦女

文汶在戲裡大多是演壞女人角色，私下常遭入戲太深的觀眾開罵。（翻攝自文汶臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星文汶外型亮麗，因演出八點檔《風水世家》中的「張佩琪」一角爆紅，並和同劇演員吳皓昇陷熱戀。文汶在戲裡大都演壞女人，不料在拍攝《風水世家》期間，就有觀眾因入戲太深，不斷在她的臉書大罵髒話長達半年，讓她受不了憤而提告。



文汶曝曾長達半年遭中年婦女開罵騷擾，最後憤而提告。（翻攝自文汶臉書）

據《ETtoday》報導，文汶演出《風水世家》時，因壞女人形象深植人心，就有網友入戲太深在臉書瘋狂飆罵機掰、賤女人等不雅字眼，甚至將她的照片打上大大紅色X，讓她受不了對對方提告。「她是一名40多歲中年婦女，她說『每天在家看電視很無聊，覺得妳介入婚姻太可惡』」，最後雙方決定和解，除了獲得賠償金30萬外，對方也登報道歉。

這次她在《春花望露》中也是飾演小三，並在劇中和男友吳皓昇大演偷情戲碼。雖然二度演出小三角色，但她坦言除了那名中年婦女外，一路以來對她開罵的網友也不少，大多都是因為入戲深痛批該角色，「有些人會針對角色開罵，還有私訊過來，這些都還可接受，不過針對本人的人身攻擊，就難以接受。」

文汶在戲裡的偷情對象正是男友吳皓昇。（翻攝自文汶臉書）