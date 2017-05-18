驚！黑嘉嘉荷蘭丟手機 擔憂外流飆淚

黑嘉嘉赴柏林旅遊。（種子提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕圍棋女神黑嘉嘉赴德講棋，順道邀爸爸、姊姊作伴，展開為期9天的親子旅行，沒想到她返台轉機，卻在荷蘭搞丟手機，「我轉機時原本很興奮，想說一定要去機場吃思思念念的炸雞餐，結果買完水後去坐按摩椅，走出來時手機就不見了。」當時整個嚴重受驚，眼淚都快奪眶而出，害怕通訊軟體及重要密碼外流。

黑嘉嘉赴柏林旅遊。（種子提供）

黑嘉嘉是台、澳混血，棋藝精湛的她，16歲就代表台灣備戰亞運的圍棋賽，當時她與媽媽搬回台灣居住，只能與在美國工作的父親分開。

2年多前黑嘉嘉的母親因癌症過世，黑嘉嘉獨自在台灣生活，談到現在最依賴的父親，她曾說：「超喜歡我爸的，簡直就是偶像。」不過平常黑嘉嘉與爸爸都是靠手機聯絡，一年僅碰上一次面，讓她更珍惜與父親相聚的時間。

黑嘉嘉赴柏林旅遊。（種子提供）

黑嘉嘉這次與家人約在柏林會面，她笑說：「因為我比爸爸還早到機場，他拖著行李出來我在發呆，反而沒有認出他！反倒是爸爸先叫住我！」不忘帶著爸爸最愛的「台灣烏龍茶」當成伴手禮。

這次黑嘉嘉除了講棋工作日，她的爸爸也租了車，帶著女兒走訪柏林圍牆、柏林教堂，黑嘉嘉談到：「無論去德國哪裡，廁所都要收費，而且永遠有一個人站在外頭，要找免費廁所簡直比登天還難，好奇妙。」