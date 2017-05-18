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玖壹壹發片躲訪問 原因竟是...

2017/05/18 20:27

玖壹壹推出新歌《黑暗的社會》。（混血兒娛樂提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕玖壹壹今突然宣佈，這次新專輯《周法薷》宣傳期間，「將會選擇以音樂討論為主的節目安排受訪，不會舉辦媒體記者會。」他們表示，不想在八卦新聞中屢屢出現，覺得很沒有意義，第三張專輯玖壹壹花了五百天精心打造，希望討論回歸音樂本身，避免再失焦。據了解，這段期間玖壹壹只會上電台、電視或網路節目宣傳，選擇音樂主題的節目來作曝光，全台規劃六場和粉絲歌迷簽唱會。

春風拿槍。（混血兒娛樂提供）洋蔥扮成飛虎隊警察。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹出道3年多，在網路累積超高人氣，今年1月更站上台北小巨蛋開唱，不過團長春風因外型因素，以及過去討債背景，再加上日前爸爸捲入債務糾紛，原本就讓不少人對他們有偏見，而玖壹壹講話直接愛開玩笑，但不知受訪時說出來的話都會被紀錄下來。

玖壹壹這回新歌《黑暗的社會》MV找來黃立成客串，洋蔥飾演飛虎隊警察，春風和健志則被洋蔥抓進牢裡，MV中春風更拿著道具槍，但他深怕又被說話，也向年紀小的粉絲喊話：「鼠鼠是拍MV道具喔，小孩不要學！」更特別解釋這首歌的意義：「吃人一口還人一斗（知恩圖報）、吃果子要拜樹頭（飲水思源）、咱雖然愛賺錢 咱也重倫理（不可賺不義之財）、若要使人尊重凡事借人過（凡事留餘地）。」

健志在MV中被抓進牢裡。（混血兒娛樂提供）黃立成在MV客串。（（混血兒娛樂提供）

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