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宋亞倫裸身自認很敏感 揪利晴天組男男CP

2017/05/18 20:05

宋亞倫與利晴天因電影《紅樓夢》培養出好默契，拍照時宋亞倫還作勢要親吻利晴天。（奧瑪優勢提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕24歲新生代男演員宋亞倫前陣子接拍同志電影《紅樓夢》，不單用心研讀原著揣摩角色情感，更花時間上健身房健身，就怕導演如果要他來場激情戲時，身材會讓畫面不好看，如今健身有成的他，日前更在粉絲專頁上分享自己的「成果照」。

宋亞倫為電影《紅樓夢》鍛鍊出健美的身材。（奧瑪優勢提供）

宋亞倫坦承自己是一個比較敏感的人，對於陌生人肢體上的碰觸反應都會比較大，為此，他在電影開拍前努力跟著劇組所幫忙安排的表演訓練課，「經過這三個月，演員們長時間一起上課的過程，我們都培養出良好的默契與感情，所以正式開拍時，大家的情緒與感情都已經完全融入到角色當中。」

宋亞倫為電影《紅樓夢》鍛鍊出健美的身材。（奧瑪優勢提供）宋亞倫外型帥氣挺拔，星途備受看好。（奧瑪優勢提供）

本來對肢體碰觸神經敏感的宋亞倫，在他的努力克服下，如今已可以大方跟利晴天私下大玩男男CP的「基情」戲碼，尤其當工作人員想幫兩人拍合照時，宋亞倫還俏皮的作勢要親吻利晴天，他笑說：「我和利晴天在電影中有許多的對手戲，已經培養出很好的默契了，就是想看看他被我突如其來的親吻會有什麼反應。」至於他們在電影《紅樓夢》中到底是什麼關係？宋亞倫笑說：「上映時進戲院看就知道囉！」

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