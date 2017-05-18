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紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！

2017/05/18 19:22

潔西卡崔絲坦（左三）氣質大勝范冰冰（右三）。（法新社）

〔記者賀靜賢／台北報導〕好萊塢女星潔西卡崔絲坦在《園長夫人：動物園的奇蹟》化身愛護動物的園長夫人，本身也佷愛動物的她說，拍攝過程中她最喜歡的互動，就是當她拿著蘋果跟大象莉莉玩的時候，莉莉會用她的象鼻去找蘋果，弄得她全身都是莉莉的鼻水。另外，電影開頭有一場母大象難產的戲，眾獸醫束手無策，也是潔西卡毫不畏懼的站在大象腳邊，成功安撫了大象媽媽，順利生出了小象！而此時，她也正在坎城影展出任評審，昨天紅毯上氣壓也是評審的中國女星范冰冰，氣質取勝。

《園長夫人：動物園的奇蹟》當中動物都是真的。（傳影互動提供）

《園長夫人：動物園的奇蹟》取材自華沙動物園的真人真事，雖然華沙動物園的園地在二戰中已多被破壞，但追求真實性的製作團隊沒有用動畫，特別到捷克布拉格動物園實景拍攝，原汁原味重現了這個故事。潔西卡像個女中豪傑，不怕與動物互動，拍攝時常無腳本，得機動演出。

該改編自黛安阿克曼的同名暢銷小說，也是感動全世界的真實事件改編。作者黛安從安東尼娜本人的日記譯本和其他歷史資料取材，還前往華沙動物園訪問園長夫婦的兒子以及當地居民，才重新還原出這段發生於二戰期間的動人故事。故事描述華沙動物園園長夫人安娜妮娜，在二戰德軍來襲時，冒生命危險保護猶太人的感人故事。《園長夫人：動物園的奇蹟》明起在台上映。

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