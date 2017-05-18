前黑澀會美眉瘦到皮包骨 網友驚呼像許純美

前「黑澀會美眉」張甯兒常在網路分享服裝以及美妝。（翻攝自張甯兒臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕前「黑澀會美眉」張甯兒（原藝名：筱婕）2006年從綜藝節目《我愛黑澀會》選拔中脫穎而出，當時演藝圈轟動一時，現在鮮少在螢光幕出現的她，其實已轉型為平面模特兒，大多在網路分享服裝以及美妝，不但是名符其實的「網紅」，更在臉書粉絲團擁有超過64萬粉絲。不過昨天（5/17）她PO出最新穿搭照片，纖細的身材讓粉絲驚呼「瘦到好恐怖」！

前「黑澀會美眉」張甯兒常在網路分享服裝以及美妝。（翻攝自張甯兒臉書） 前「黑澀會美眉」張甯兒常在網路分享服裝以及美妝。（翻攝自張甯兒臉書）

張甯兒過去曾組少女團體「黑Girl」（前身黑澀會美眉）發片，也參與多部戲劇及節目主持，甜美又活力十足，深受粉絲喜愛。昨天她分享3張身穿來自瑞典的服裝品牌的白色成套褲裝照，寫下：「雨過天晴，就兩個字可以形容那種感覺，『舒 服』。」

與剛出道嬰兒肥時期相比，張甯兒現在顯得清瘦許多，不少粉絲認為她瘦得太誇張，提醒她多吃一點，更有人認為她的紙片人身材，配細肩帶再搭帽子的造型，簡直像極了許純美，忍不住留言：「熊熊一看以為是阿美姐許純美來了。」

前「黑澀會美眉」張甯兒10多年前在《我愛黑澀會》時有明顯的嬰兒肥。（翻攝自YouTube） 前「黑澀會美眉」張甯兒已轉型為平面模特兒。（翻攝自張甯兒臉書） 前「黑澀會美眉」張甯兒已轉型為平面模特兒。（翻攝自張甯兒臉書）