幫搭橋復合言承旭？小S替林志玲說...

言承旭（左）日前隔空喊話復合要看林志玲（右）的態度。（合成圖，資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林志玲和言承旭情纏14年，2人分合傳聞不斷，日前言承旭透露2人還有聯絡，提及復合更不排斥說「那要看她啊」，讓網友敲碗2人趕快在一起。而和林志玲合拍《吃吃的愛》而成好姐妹的小S也對2人的復合狀態表達看法，並坦言會介紹對象給她。

小S今出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（翻攝自愛奇藝）

小S今出席《姐姐好餓》第二季開播記者會，談到這季邀來的來賓林志玲，雖仍不忘調侃「林志玲也沒有很厲害了，就是稀疏平常」，但話鋒一轉，澄清過去的死對頭形象都是節目效果，並坦言「雖說我平時很愛講她壞話，但是我並不是真的討厭她，我是因為愛她」，言語中可看出2人的好姐妹交情。

此外，身為黃金剩女的林志玲和言承旭復合傳聞不斷，日前更隔空喊話要看對方的態度，對此小S表示不會多說也不會撮合，「萬一撮合後，兩人不合，那我不就白撮合了嗎？」認為感情是林志玲的事，她自己感受最深，也不排斥介紹不錯的人選給好姐妹。

小S坦言在節目上講林志玲的壞話都是效果，私下其實很愛她。（凱擘影藝提供）