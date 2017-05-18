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章子怡纖纖腳趾摘墨鏡 挑逗兩大男神超犯規

2017/05/18 19:18

章子怡（右圖右）在微博上賣關子，讓網友忙找男神鍾漢良。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕章子怡在《羅曼蒂克消亡史》中飾演交際花「小六」，不過眼尖的網友看電影花絮時，發現偷藏兩大男神，鄉民紛紛歪樓，沒人顧章子怡，只關心：「亮點在哪？」

先不說兩個神秘亮點，這部片本來就有很多神級人物演出，包括：葛優、倪大紅、淺野忠信等人。客串電影花絮影片中，匆匆一瞥卻立刻引起網友尖叫討論的兩大男神究竟是誰？答案揭曉：就是鍾漢良和韓庚。

章子怡（左）和鍾漢良的舞蹈戲只花一天就拍攝完成。（甲上提供）

一幕章子怡跟鍾漢良熱舞搞曖昧的片段讓影迷為之瘋狂，章子怡先前在微博故意po出練舞照，並留言：「羅曼蒂克～排跳舞的戲！找到亮點嗎？」網友立刻瘋喊：「我只看到了鍾～漢～良～！」原來國標老師就是他。

韓庚在戲裡被學姊章子怡用腳調戲。（甲上提供）

至於另一男神韓庚則跟章子怡大賣騷，章子怡在戲裡用纖纖腳趾幫他摘下墨鏡，畫面十分挑逗。其實章子怡和韓庚不只是師姊弟，而且還同樣在2月9日出生，讓韓庚在SJ時期就常被強仁、晟敏等成員黏著追討章子怡的簽名跟電話。這次合作讓兩人感情變得更好，章子怡甚至邀韓庚「明年一起過生日」！

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