吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住

小潘潘在《天后開麥拉》有十幾套華服。（威視提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕坎城影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲演出喜劇《天后開麥拉》，飾演一位在美國好萊塢大放異彩的西班牙電影巨星，被重金邀請回國，演出西班牙女王伊莎貝拉的傳記電影，沒想到在拍攝電影的過程中，她竟誤打誤撞運用妙計，成功解救受政治迫害而被監禁的舊愛導演。

她在《天后開麥拉》中要演出西班牙傳奇歷史女王，劇組請來知名服裝設計為她量身設計，手工仿古打造十多套性感萬千、價值千萬的華麗戲服，包括深V露半球、時尚優雅風，再搭配皇冠、珍珠頭飾等復古妝容搭配，女王氣勢自然展露。她的老公哈維巴登接受時尚雜誌受訪時爆料，說老婆小潘潘私下擁有嗆辣熱血的女王性格，吵架丟盤子的樣子，曾讓他一度懷疑是否要和她約會，甚至共度未來，但又忍不住被嗆辣火爆和性感的她所吸引。

《天后開麥拉》故事描述1950年代，西班牙女星瑪卡蕾娜（潘妮洛普克魯茲 飾）到好萊塢發展後成了電影巨星，榮耀重返家鄉拍攝前所未見的巨資磅礡電影鉅作《西班牙女王》，由她詮釋女王伊莎貝拉一世的傳奇人生，展開電影拍攝的華麗過程。此時，聞名全國的傳奇大導布拉斯（安東尼瑞新尼斯 飾），遭到獨裁政權關至集中營做工，過去曾和布拉斯合作電影拍攝、並且產生情愫的舊情人瑪卡蕾娜，得知消息後難掩行俠仗義之心，不顧巨星聲譽與安全，偽裝成布拉斯的女兒潛進集中營探望布拉斯，設法想救出他。

《天后開麥拉》將於6月16日全台上映，更多電影資訊歡迎上威視電影粉絲團查詢。