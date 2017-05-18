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艾怡良7項入圍僅次五月天 「歌債高築」樂歪

2017/05/18 19:09

艾怡良為演出練團。（索尼音樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕艾怡良去年發行《說 艾怡良》，並舉辦「逃生計畫」個人演唱會，帶著粉絲搭乘三等車廂前往逃往美好時代，20日將到Legacy舉辦讚聲演唱會，獻唱奇幻療癒單曲《Waterfall》，她還為此用壓克力畫出她歌曲中咆哮而下的瀑布，這幅氣勢滂礡的畫作立刻被公司選為單曲封面。

艾怡良為演出練團。（索尼音樂提供）

金曲獎日前公布名單，她以《說 艾怡良》一舉入圍最佳女歌手獎、年度專輯獎、國語專輯獎等7項大獎，讓她驚喜失聲！ 她7年前奪《超級偶像》冠軍出道，其嗓音沙啞超齡、舞台魅力霸氣十足，「艾氏風格」的呢喃唱腔與創作更令人驚艷，「歌債高築」令她備感榮幸，因此每一首歌都像精品細細琢磨後才交出，這段時間也挑戰她壓力的極限，她說：「身為歌手，常在舞台上透過耳麥接收導演、音控的訊息；而舞台下有更多來自各方的稱讚、批評，我很希望同時滿足外界和自己對自我的期待。」

艾怡良自己創作的專輯封面。（索尼音樂提供）

新曲《Waterfall》一推出，有人驚呼「跪著聽完了」、「這詞真的像漩渦」，近來積極為演出練團的艾怡良，驚覺歌詞超過300字，練唱時頻頻吃螺絲，還打趣地說：「沒想到整到自己了。」此外，這次她還特別準備了「時光旅行組曲」，一連串燒多首90年代的超夯K歌，還首度挑戰經典台語歌。

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