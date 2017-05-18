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邵雨薇小蠻性感出浴 驚見吳慷仁巴掌伺候

2017/05/18 18:43

邵雨薇（右）在《極品絕配》洗完澡不小心被吳慷仁撞見。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森週五華劇《極品絕配》上週收視2.24再創新高，本週播出邵雨薇所飾演的衛芬青搬進霍廷恩（吳慷仁飾）的豪宅住，而在霍母的安排下，如曦（小蠻飾）也會住進，吳慷仁被笑是艷福不淺，將形成兩女對峙的局面，邵雨薇笑說：「有錢人家果然不要一樣，床好大。」而吳慷仁立刻插嘴說：「對呀，可以做很多『床上運動』。」一說完才發現是雙關語，立刻解釋：「是在床上『格鬥』搞笑好嗎！」

邵雨薇拍攝《極品絕配》泡澡戲。（三立提供）

今晚（5/19）將播出邵雨薇與小蠻各自沐浴戲，兩女PK性感，邵雨薇笑說自己是「青爺」，不走性感路線，因此扮可愛就好。這場戲拍了1個多小時，雖然拍攝劇組很貼心的準備了香香的沐浴球，但兩位女生都抱怨因泡太久皮膚泡白又起皺紋，不約而同笑說是職業傷害。

小蠻拍攝《極品絕配》泡澡戲。（三立提供）

由於浴池大又深，邵雨薇拍攝時，從頭到尾都背部騰空撐著身體，拍到最後全身痠痛，腳趾都快抽筋；小蠻則是一抬腳就感覺要滅頂，而且熱水一直放，她笑說：「拍完也快熱暈倒了。」這場洗澡戲短短1場卻耗2小時，雖然辛苦，但邵雨薇表示，自己倒蠻想接拍沐浴乳廣告，讓大家看看不一樣的邵雨薇。

小蠻拍攝《極品絕配》泡澡戲。（三立提供）

除此之外，邵雨薇洗澡出來卻找不到衣物，結果竟被衝進浴室的吳慷仁看光光，穿肉胎衣演出的邵雨薇，為了要吳慷仁不要偷看，猛往他的臉呼了好幾巴掌，她笑說：「我打可都是打真的，因為我相信吳慷仁也會要求真實感及順暢，結果『笑』果非常好。」

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