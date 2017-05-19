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朴敘俊撇收視毒藥 《三流之路》談情金智媛被拱結婚

2017/05/19 09:20

朴敘俊（右）、金智媛（左）因21公分的身高差，合比大愛心拍照時顯得有些不順。（KKTV提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男星朴敘俊以韓劇《魔女的戀愛》、《變身情人》嶄露頭角，前年在夯劇《她很漂亮》扮難忘初戀的傲嬌時尚雜誌主編，一舉晉升新生代人氣男神。但因前作《花郎：The Beginning》收視吃鱉，昨新劇《三流之路》舉辦記者會，朴敘俊被問到這次會拿出什麼絕招提升收視率？他表示：「對我來說最重要的是現場拍攝的氣氛，在拍《三流之路》時氣氛很好，可以演出這部戲非常幸福，希望可以做到最好。」對新戲十分有信心。

朴敘俊（右）酷酷的表情，伸手撫摩女主角金智媛（左）的頭。（KKTV提供）

朴敘俊在劇中飾演東山再起的跆拳道選手，特地苦心鑽研學習許多跆拳道動作，並且為戲健身，自信表示：「現在我的上半身線條非常精實好看，請大家一定要期待我在劇中的演出。」被問到收視公約時，金盛吳突然亂入表示，「如果收視率超過30%，朴敘俊、金智媛就結婚！如果收視低於30%，安宰洪、宋昰昀就結婚！反正他們在劇中認識這麼久了，也到了該結婚的時候」，引發全場爆笑。此時，朴敘俊則趕緊出聲打圓場，喊話只要收視破30%，就帶劇迷同遊釜山30%。

身高164公分的金智媛（左），站在185公分高的朴敘俊（右）身旁顯得小鳥依人。（KKTV提供）

此外，昨記者會上身高185公分高的朴敘俊與164公分的金智媛站在一起，也呈現了「最萌身高差」，由於兩人的「身高差」，導致他們合比大愛心拍照時顯得有些困難，即使朴敘俊彎腰配合金智媛仍宣告失敗，最後只好改比「小愛心」，意外成為活動的有趣插曲。《三流之路》將於23日起，每周二、三在KKTV上架最新一集。

朴敘俊（右）與金智媛（左）在戲內是歡喜冤家，兩人昨在記者會上因為身高差，改比「小愛心」意外搞笑。（翻攝自bnt）

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