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裸肌造福金智媛 朴敘俊《三流之路》開收視公約

2017/05/18 18:27

南韓藝人朴敘俊（右）和金智媛（左）今日出席《三流之路》發表會。（KKTV提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕南韓男星朴敘俊前年因演出《她很漂亮》人氣攀升，不過去年主演的《花郎》收視平平，他今日和女主角金智媛一同出席《三流之路》新劇發表會，被問到敏感的收視問題，他說：「對我來說最重要的是現場拍攝的氣氛，在拍《三流之路》時氣氛很好，可以演出這部戲非常幸福，希望可以做到最好。」

朴敘俊（左）和金智媛在《三流之路》飾演一對歡喜冤家。（KKTV提供）

他飾演東山再起的跆拳道選手，特地為戲健身，還鑽研了許多跆拳道動作，在劇中展現成果，大方裸上半身、露胸肌，他得意笑說：「我現在的身材線條可是非常精實、好看。」他還開出收視支票：「因為主角的家鄉是在釜山，收視率好的話，我希望可以帶著喜歡這部劇的粉絲們，一起來一趟釜山之旅！」言語間透露出對《三流之路》的信心滿滿。

朴敘俊為了《三流之路》健身，在劇中大方展露胸肌。（KKTV提供）

曾演出《太陽的後裔》軍醫的金智媛，此次變身夢想當新聞主播，卻成為百貨公司服務員的平凡女孩。因為她之前演出的角色都比較嚴肅，在《三流之路》中個性卻要相當活潑，她認為是一大挑戰。她身邊有相同際遇的朋友，在揣摩角色時，也徵詢了朋友的意見。《三流之路》將於5月22日於南韓首播，KKTV隔日上架第一集，每週二、三更新最新一集。

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