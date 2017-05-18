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（影音）汪小菲想吃水餃 大S人肉快遞訂機票親自煮

2017/05/18 17:45

大S（右）與老公汪小菲（左）參加《姐姐好餓》，節目中真情流露。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「大S」徐熙媛為了力挺妹妹「小S」徐熙娣，難得帶著老公汪小菲同台上節目，夫妻倆在愛奇藝《姐姐好餓》第2季首集中頻頻放閃，大S現場還展現好廚藝，私下常為家人下廚的她，透露曾跟老公分隔兩地工作，當時老公發燒身體不適打給她，並嚷嚷著肚子餓想吃水餃，她聽到之後，二話不說立馬訂機票飛奔北京，還親自下廚包水餃，不僅汪小菲感動，連現場工作人員都直呼：「好浪漫！」

大S（右起）與老公汪小菲參加小S主持的《姐姐好餓》第二季。（愛奇藝提供）

《姐姐好餓》第2季即將在今晚8點開播，第二季加入女神橋段，小S第一時間就邀約姐姐大S上節目，大S還開玩笑說：「這節目應該是我來主持吧，因為是『姐姐』好餓。」

小S懷疑和大S（右）是前世情人。（愛奇藝提供）

小S身兼主持人、演員，節目上突然戲癮發作，當場上演大S當年的代表作《流星花園》，她頭戴長假髮扮演杉菜，沒想到正式來時，一個失誤竟用力賞了扮演道明寺的幫廚陳德烈一巴掌，讓她相當不好意思，一旁的汪小菲則大讚小S演技很逼真。

小S在《姐姐好餓》第二季上演一段《流星花園》劇情，並戴上假髮扮演杉菜。（愛奇藝提供）

小S透露，自己拍哭戲前都要打給大S，她說：「即便我結婚了、有了孩子，我最愛最在乎的人還是大S，我都懷疑我們是前世情人。」 小S現場真情流露，汪小菲也讚小S兼顧工作與家庭，是偉大的女性。

小S稱大S生完兩胎後，生活完全以小孩為重心，時常在聚會時就趕著要回家，還常惹得汪小菲問：「在急什麼呢？」大S當媽後不接時數太長的工作，她笑說：「真的會很擔心小孩。」而汪小菲則感性說，夫妻倆有這樣一起走走的機會也很好。

影音連結：

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