限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小薰天天以淚洗面 簡宏霖不再當「零分律師」

2017/05/18 17:11

李沛旭（左）、小薰在《只為你停留》配對。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕小薰在今（5/18）晚播出的三立、東森8點華劇《只為你停留》變成了淚人兒！拍攝這場哭戲時，她被稱根本就是水龍頭。不需要先培養情緒，小薰一上場便一把鼻涕一把淚，完全不顧美醜，令飾演媽媽的資深演員謝瓊煖看了，忍不住讚美女兒好會拍哭戲。

小薰（左）哭戲受謝瓊煖讚賞。（三立提供）

或許是小薰太入戲，戲拍完情緒未止，還在臉書寫：「開始要以淚洗面了，阿騰我需要你的肩膀！」李沛旭看後也前去留言，但留言內容竟然回是說：「可是亮云⋯我需要的是現金⋯」被小薰氣得直說：「真是一點都不貼心！」並且逗趣的回他：「需要現金，那我把阿博的電話給你！」

簡宏霖（左）與嚴正嵐演出《只為你停留》。（三立提供）

「我當你是朋友，所以我有句話要告訴你，我喜歡亮云！」昨晚劇中阿博（黃騰浩飾）對阿騰師傅（李沛旭飾）說出喜歡亮云（小薰飾），讓李沛旭頓時五雷轟頂，但也更堅定了他對小薰未來的責任，不少網友也相當關心「騰云」感情是否會因為阿博的告白而出現危機。

簡宏霖演出《只為你停留》。（三立提供）

今晚劇情將掀起另一波高潮，簡宏霖所飾演的喬律師，被網友笑稱是「喬莉絲」，而他終於可以擺脫「零分律師」的名號了，因為預告中他對著躺在床上的寶麒（嚴正嵐飾）說：「別哭了，我都知道了！」這露餡的劇情內容，引起觀眾猜測，喬律師似乎知道在他身邊的假女友黛麒，對她妹妹所做的一切。

小薰在《只為你停留》中有不少哭戲。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂 靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂
2017/05/18 11:59
這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞 這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
2017/05/18 13:07
謝金燕忍父喪赴美 慟錯過豬哥亮頭七 謝金燕忍父喪赴美 慟錯過豬哥亮頭七
2017/05/18 15:54
（影音）豬哥亮生前封殺 馬如龍暴怒「我救他3次，講這幹嘛」 （影音）豬哥亮生前封殺 馬如龍暴怒「我救他3次，講這幹嘛」
2017/05/18 16:46
謝金燕錯過豬哥亮頭七 強忍悲痛回應了... 謝金燕錯過豬哥亮頭七 強忍悲痛回應了...
2017/05/18 17:13
小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
2017/05/18 08:41
隋棠呼叫臉書大神 女兒炸毛拍證件照很難搞 隋棠呼叫臉書大神 女兒炸毛拍證件照很難搞
2017/05/18 09:45
又刷存在感！黃安聊「豬哥亮」要自己痛快 又刷存在感！黃安聊「豬哥亮」要自己痛快
2017/05/18 09:27
丁國琳11歲愛女遺傳好基因 小5腿就這麼長 丁國琳11歲愛女遺傳好基因 小5腿就這麼長
2017/05/18 08:33
遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」 遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」
2017/05/18 12:42
《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了 《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了
2017/05/18 12:21
又是癌症！《赤壁》男星驚罹肺腺癌馬上開刀 又是癌症！《赤壁》男星驚罹肺腺癌馬上開刀
2017/05/18 13:16
小龍女繩當床不是玩假的！運將這樣睡太驚人 小龍女繩當床不是玩假的！運將這樣睡太驚人
2017/05/18 15:33
五月天哥們輪爆他行蹤 香港拉麵店準備塞爆了 五月天哥們輪爆他行蹤 香港拉麵店準備塞爆了
2017/05/18 11:25
網紅變毯紅 一身露腰「五星旗」遭網軍罵翻 網紅變毯紅 一身露腰「五星旗」遭網軍罵翻
2017/05/18 14:22
坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
2017/05/18 12:33
三立22年前促成歌廳秀 張榮華弔唁豬哥亮 三立22年前促成歌廳秀 張榮華弔唁豬哥亮
2017/05/18 12:25
翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
2017/05/18 08:42
（影音）生前爆不合 豬哥亮癌逝賀一航離奇失聯 （影音）生前爆不合 豬哥亮癌逝賀一航離奇失聯
2017/05/18 16:38
2歲愛女連燒6天 紀曉君怒控醫院隨便看 2歲愛女連燒6天 紀曉君怒控醫院隨便看
2017/05/18 10:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.