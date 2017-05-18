小薰天天以淚洗面 簡宏霖不再當「零分律師」

李沛旭（左）、小薰在《只為你停留》配對。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕小薰在今（5/18）晚播出的三立、東森8點華劇《只為你停留》變成了淚人兒！拍攝這場哭戲時，她被稱根本就是水龍頭。不需要先培養情緒，小薰一上場便一把鼻涕一把淚，完全不顧美醜，令飾演媽媽的資深演員謝瓊煖看了，忍不住讚美女兒好會拍哭戲。

小薰（左）哭戲受謝瓊煖讚賞。（三立提供）

或許是小薰太入戲，戲拍完情緒未止，還在臉書寫：「開始要以淚洗面了，阿騰我需要你的肩膀！」李沛旭看後也前去留言，但留言內容竟然回是說：「可是亮云⋯我需要的是現金⋯」被小薰氣得直說：「真是一點都不貼心！」並且逗趣的回他：「需要現金，那我把阿博的電話給你！」

簡宏霖（左）與嚴正嵐演出《只為你停留》。（三立提供）

「我當你是朋友，所以我有句話要告訴你，我喜歡亮云！」昨晚劇中阿博（黃騰浩飾）對阿騰師傅（李沛旭飾）說出喜歡亮云（小薰飾），讓李沛旭頓時五雷轟頂，但也更堅定了他對小薰未來的責任，不少網友也相當關心「騰云」感情是否會因為阿博的告白而出現危機。

簡宏霖演出《只為你停留》。（三立提供）

今晚劇情將掀起另一波高潮，簡宏霖所飾演的喬律師，被網友笑稱是「喬莉絲」，而他終於可以擺脫「零分律師」的名號了，因為預告中他對著躺在床上的寶麒（嚴正嵐飾）說：「別哭了，我都知道了！」這露餡的劇情內容，引起觀眾猜測，喬律師似乎知道在他身邊的假女友黛麒，對她妹妹所做的一切。

小薰在《只為你停留》中有不少哭戲。（三立提供）