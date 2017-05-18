馬蓉黏宋喆現身 爸媽瓜分王寶強財產樂歪

馬蓉與宋喆共駕一台車。（翻攝自Go硬工作室）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強去年8月驚爆婚變，妻子馬蓉出軌王寶強經紀人宋喆，讓他戴上一頂大綠帽，兩人目前仍在打離婚官司，神隱已久的馬蓉，近日被媒體直擊載著媽媽與宋喆的爸爸見面，並前往民政局辦理離婚財產的分割手續。

王寶強（左）爆出戴綠帽事件後，行事轉趨低調。（翻攝自微博）

《Go硬工作室》報導，馬蓉10日開車前往宋喆住處，隔天車子卻換成男方開，之後馬蓉則載母親見宋喆父親後，便先行離去，雙方家長在車上細聊，之後前往當地民政局，馬蓉母親獨自在櫃台辦理離婚相關財產分割事宜，處理完後才至外面和宋父會合，手上還拿著女兒離婚證的複本，一行人有說有笑，兩家的關係看起來相當緊密，似乎對財產分配結果非常滿意。

王寶強的律師下午發聲明，直指網路謠言不屬實，「目前離婚糾紛尚未正式開庭，相關司法程序正有序推進。」

王寶強的妻子馬蓉（左）出軌經紀人宋喆（右）。（翻攝自微博）

事後卻有網友出面稱「去問了下知情人被震震震震震震驚了，王寶強和馬蓉的離婚官司還沒走完司法程序。媒體拍到馬蓉宋喆兩家人去民政局，那是馬蓉媽和宋喆父在辦離婚手續...為了轉移財產都很拚，父母和子女倒是一個模子刻出來的無所不用其極」，不少人見到此爆料，都相當疑惑，直問「馬蓉媽和宋喆爸？我真的沒看錯嗎？」、「真是神奇的一家！」、「這跨年大戲越來越灑狗血了，和連續劇一樣」。

馬蓉載媽媽與宋喆父親見面。（翻攝自Go硬工作室） 宋喆父親載馬蓉母親至民政局。（翻攝自Go硬工作室） 馬蓉母親獨自在民政局辦理離婚財產的分割手續。（翻攝自Go硬工作室） 馬蓉母親手上拿著女兒離婚證的複本。（翻攝自Go硬工作室）