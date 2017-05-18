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否認喬事 前竹聯幫堂主喊話「債不留謝金燕」

2017/05/18 17:55

豬哥亮病逝後仍欠3億元債務，據傳前「竹聯幫虎堂」大哥朱家訓出面喬債。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人豬哥亮日前癌逝，生前豬哥亮最擔心債主找上女兒謝金燕、謝金晶，因此有豬家關係人士透露，從病逝當天，靈堂周圍就有地方人士「巡場」，更傳前「竹聯幫虎堂」大哥朱家訓出面喬債，對此朱家訓澄清「和豬哥亮10幾年沒見面」，否認幫忙債務問題。

豬哥亮（右）生前最擔心因債務拖累妻女。（資料照，記者胡舜翔攝）

據《聯合報》報導，豬哥亮生前極力將債務還清，就是希望不要連累妻女，不料病逝後仍留下高達3億元的債務，且因欠下的賭債，無法透過法律途徑解決。而《周刊王》日前指出，前竹聯幫「竹聯幫虎堂」大哥朱家訓在豬哥亮逝世前晚曾到院探望，並有意出面替豬家人喬債。

不過，朱家訓坦言當年因楊登魁和豬哥亮相識，但已經10幾年未和對方見過面，也沒有去醫院探望他，否認替豬喬債一事。此外，他也表示「從江湖道義來說，賭博欠錢的是豬哥亮，不是他的子女，現在他已經走了，債務就應該隨風而逝」，認為既然豬哥亮已辭世，債主就不應該再纏著家人不放。

據悉豬哥亮的靈堂三不五時會有地方人士「巡場」，深怕有黑道找上門。（資料照，記者潘少棠攝）

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