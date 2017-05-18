掏空大鼓金庫！ 五月天出賣冠佑行蹤拱埋單

五月天團員紛紛出賣冠佑行蹤，開玩笑說「誰遇到冠佑他就要請客」。（記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天團五月天出道20年，近日在香港紅館挑戰連唱10場演唱會，在昨第6場結束後，團員們今天放一天假，便透過粉絲專頁問香港推薦的景點，阿信更開玩笑說「誰遇到冠佑他就要請客」，讓瑪莎、石頭、怪獸在臉書洗版曝光他的行蹤，逗趣行徑引發熱議。

五月天在粉絲專頁問網友推薦的香港景點。（翻攝自五月天臉書）

五月天在香港開唱來到第6場，今難得放假，團員們便在粉絲專頁問網友推薦的景點，此外，還神秘寫下：「遇到我們的話...某人會請客唷！」而阿信先是在臉書爆出「冠佑明天要去吃XX拉麵」，而怪獸、石頭也轉發貼文並陸續更新冠佑的行程，最後瑪莎雖表示冠佑說他明天不出門了，但仍不忘補上「除了去吃拉麵跟海膽以及凍檸茶以外 」，就是要冠佑請客，更幸災樂禍寫下「聽說冠佑哭著去睡了」。

阿信、石頭、怪獸接力爆出冠佑的行程，不管怎樣都要冠佑請客。（合成圖，翻攝自臉書）

瑪莎開玩笑調侃「聽說冠佑哭著去睡了」。（翻攝自瑪莎微博）

而被團員接力爆出行蹤的冠佑也在臉書自己更新最新情報，逗趣寫下：「本人已將大鼓內現金取出，明日準時出發。」不僅立刻引來阿信調皮回應：「定哥哥，我一定會去抓你！」也意外曝光冠佑的大鼓內藏玄機，吸引大票網友開玩笑直呼：「金庫果然藏在大鼓裡！」

冠佑延續演唱會的哽，逗趣回「已將大鼓內現金取出，明日準時出發。」也可見五月天私下能夠互開玩笑的好感情。（翻攝自冠佑臉書）