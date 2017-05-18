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首頁 > 婉君推

裝睡的人叫醒了！中國網站賠錢刪盜版

2017/05/18 15:35

蔡明亮親自在網路上打擊盜版，唸經式攻擊頗有成效。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕導演蔡明亮為喚起大眾智慧財產權的重視，極力打擊盜版，但並非以強硬的方式，他前年開始對中國許多小型的影片網站展開「唸經式」抗議，並寫公開信給網站負責人，要求對方公開道歉，昨他在微博PO出騰訊賠償了43萬台幣，並捐贈給社會福利基金會的證明，他受訪時透露：「我不是為了錢，只是認為大家應該要重視創作者的權利，不要扭曲作品的價值，這些捐款是我跟小康（李康生）說好，要用在對社會更好的地方。」

據《蘋果日報》報導，前年開始，他針對優酷、愛奇藝、騰訊、土豆等網站盜用他的作品提出抗議，他先對藍影網開攻，一共寫了19封信給對方，對方到第3封信開始軟化，最後承諾他不再傳播或分享，而騰訊則是只買了他的《郊遊》的版權，卻同時上架了其他包含《西遊》、《不散》等片，侵權長達4年，他十分不滿的連續寫3封信，標題還是「不怕你裝睡，我會叫到你醒為止。」

最後騰訊重新購買了其他片的版權並賠償10萬人民幣，此外，愛奇藝也公開道歉了，Bilibili則是想購買蔡明亮的書表歉意，遭蔡明亮婉拒，蔡明亮說，他認為版權意識是循序漸進的，中國到了可以勸導的時代，透露那些網站都願意回應、道歉，讓他覺得這個社會是有善意的，他預告，先前都在打小網站，坎城影展過後，會針對一個大型網站提出抗議。



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