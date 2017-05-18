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金曲兩大亮點爆求票潮 搶票看這裡！

2017/05/18 16:25

五月天是今年金曲獎入圍名單大贏家。（相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第28屆金曲獎日前公布入圍名單之後，歌迷之間突然沸騰起來，雖然頒獎典禮6月25日才登場，一堆人已經開始拉關係求票，到底發生什麼事？

原來今年金曲獎入圍陣仗華麗，天王周杰倫、迷幻系歌手林宥嘉將爭歌王，擁有眾多粉絲五月天更是以第9張專輯《自傳》入圍8項，成為大贏家。文青天團「草東沒有派對」也擁有眾多支持者，很多文青都興奮到爆炸，決定到現場力挺。「老蕭」蕭敬騰領軍的「獅子樂團」和成軍20年的董事長樂團也在入圍名單之列。

新生代樂團草東沒有派對，擁有眾多支持者。（翻攝自草東沒有派對臉書）

或許是最佳樂團獎項競爭真的太過激烈，從入圍名單公布開始，臉書等社群網路上就紛紛出現求「金曲獎門票」的貼文，有人說願意付費，也有人拜託音樂界相關人士，為的就是親自到現場幫所愛的歌手加油打氣。

天王周杰倫今年也將角逐金曲獎歌王寶座。（資料照，記者潘少棠攝）

其實想進金曲獎頒獎典例，管道有很多，包括：《金曲xHami+音樂》集氣贈票活動、KKBOX贈票活動、金曲27 Facebook留言抽獎活動、Twitter金曲獎頒獎典禮門票抽獎活動等，6月15日上午8點開始主辦單位文化部影視及流行音樂產業局也提供部分免費門票索取，真的不行，當天還開放現場補位，只不過這一切都要靠運氣了。

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