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女歌手入圍金曲敲開心 卻忙著幹這檔事

2017/05/18 15:21

魏如萱入圍金曲獎興奮之餘不忘替自己的演唱會催票。（好多音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「媽～我入圍金曲了」Waa魏如萱靠著《末路狂花》專輯一舉入圍金曲獎4項獎項。她開心發表感言，承諾一定會穿得美美的，但結尾卻讓人有點歪腰。

今年金曲獎最佳女歌手競爭激烈，包括：艾怡良、家家、魏如萱、盧凱彤、楊乃文、葛仲珊都磨刀霍霍角逐后座。魏如萱聽到消息說：「很開心很開心，謝謝評審對末路狂花的肯定，謝謝一起製作專輯的團隊，還有第一次入圍最佳作曲，讓我更感謝在我生命裡曾經曇花一現的美好和遺憾，都成了深刻的旋律。」

家家替同門師兄五月天開心，對自己的入圍倒是平常心。（相信提供）

魏如萱接著承諾：「我會穿得很美去參加金曲獎的。」最後還俏皮補上一句：「希望大家快點去買我7/26在小巨蛋末路狂花演唱會的門票。」讓人看見她可愛的一面。

盧凱彤還沒決定金曲獎要穿什麼。（Rockmui Ltd.提供）

人還在成都辦巡迴演唱的家家表示，非常替一起入圍的師兄五月天、好朋友桑布伊等開心，自己的入圍倒是平常心。而暌違4年再發國語專輯就一舉入圍的盧凱彤，則興奮地發抖，還不斷煩惱金曲獎當天要穿什麼？

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