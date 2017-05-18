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（獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務

2017/05/18 13:40

雷洪（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者洪素津／台北報導〕資深藝人雷洪和豬哥亮是交情超過40年的好友，兩人早在合作戲劇「白髮童子」前就已認識，雷洪一想到豬哥亮撒手人寰，便不禁感嘆：「他這個年歲走真的太早了！」雷洪強調豬哥亮非常「重義氣」，即便自己困難也會相挺好友，當年豬哥亮遭逢事業瓶頸搬到土城，和家住中和的雷洪時常一起去釣魚，雷洪笑說美其名是去釣魚，其實是出去處理「財務問題」。

雷洪想起豬哥亮還未「出國深造」前所遭逢的事業瓶頸，他說豬哥亮當時財務吃緊，「人總是這樣，不順遂時，常在想是不是還有再起來的機會，所以出去外面就加減簽一些。」雷洪當時說「大ㄟ！是不是這樣不要再簽了！稍微停下」，「哇！當時老一輩的人乎人未講耶！」越說豬哥亮越要簽，不然面子往哪裡擺？當時豬哥亮猛回：「你不知道啦！」

當時誰不苦口婆心勸阻他不要再簽，豬哥亮的個性好強又好勝，風光時期錄影帶幾乎被他壟斷，豬哥亮出手闊綽，錢都一整車一整車載，當時第一次遇到低潮根本無法接受，就是這樣繼續撩下去。雷洪提到他們那個年代的老藝人，交情的那種好都放在心上，他感慨地說豬哥亮非常阿莎力，只要有藝人去找豬哥亮幫忙他都一定幫忙，連我他也幫到忙。」而且越小咖的豬哥亮越會幫，雷洪笑說：「小咖價碼低嘛！」

雷洪提到豬哥亮因病早逝滿是遺憾，直接點出「我們這種年代就是有一種討厭的個性」，老以為自己身體很棒，一點小毛病就說沒關係，豬哥亮那時正風光，就算有怎麼樣他也不會講，是到後期不對勁，無奈卻還是求助偏方，再加上瘋迷賭「神明牌」，但有些事情是神明無法解決的，他相信自己內心信仰，卻沒想到是自己身體弱了，「唉！這真的都是命

雷洪表示，豬哥亮曾經跌倒過，2009年回來後很認真，加倍努力，把前面所犯的錯去彌補，所以就拚老命，當時有很多人勸他，但就是一個「責任問題」，讓他甘願拖著病體工作，同時也是壓倒駱駝的最後一根稻草。

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