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首頁 > 婉君推

網紅變毯紅 一身露腰「五星旗」遭網軍罵翻

2017/05/18 14:22

中國網紅徐大寶將五星旗改為露腰旗袍，吸睛度百分百。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕第70屆法國坎城影展是世界三大影展之一，也是電影界的一大盛事，每年除了從各地來的國際巨星會出席，現在連網紅都成為紅毯嘉賓，中國1名網紅「徐大寶」將中國五星國旗做成旗袍穿，還改成了露腰款式，試圖將中國風發揮到極致，成功吸引現場來賓目光，但中國網軍卻不領情，痛批「不尊重國旗」，且恐觸法。

中國網紅徐大寶將五星旗改為露腰旗袍，吸睛度百分百。（翻攝自微博）網紅徐大寶將紅色五星旗穿上身走坎城紅毯，確實喜氣洋洋又展現了中國的特色，成功當選「毯星」，不過許多中國網軍看了卻不能接受，紛紛吐槽：「根本是番茄炒蛋。」表示看了覺得「一言難盡」，認為對五星紅旗很不尊重，有人直批：「任意毀壞國旗要被拘留15天。」還有幽默的網軍提醒：「一般情況下，為國捐軀、遺體被運送回國的英烈，才會蓋國旗。」而據《中華人民共和國國旗法》明文表示，國旗是國家的象徵和標誌，每個公民和組織都應當尊重與愛護，不知這樣將國旗改為露腰禮服的作法，算不算「尊重和愛護」？

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