限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了

2017/05/18 12:21

豬哥亮在《大釣哥》中暴哭，演技爆發。（華聯提供）
〔記者賀靜賢／台北報導〕綜藝天王豬哥亮癌逝，網友要求片商重新上映豬哥亮的遺作賀歲片《大釣哥》，但因還沒有得到豬哥亮的「玉佳娛樂」（擁有該片版權的一方）首肯，因此前天一度免費上映的台中二輪戲院被要求下架；此舉引來網友批評，認為片商就是要賺錢，讓該片發行商「華聯國際」蒙受不白之冤。

該片導演黃朝亮表示，基於讓愛護豬哥亮的觀眾，能以不同的心情再看一次《大釣哥》，再者讓目前帳面呈虧損狀態的該片，能再增加票房收入，他當然贊成再重新上映，第三最重要的是，當初曾批評豬哥亮「低俗」的人，若此時真的進戲院看該片，會發現「一句髒話都沒有！」還豬哥亮公道。

不過，黃朝亮也坦白的說出自己的憂慮，他表示雖然重新上映《大釣哥》是紀念豬哥亮很好的方式，但接下來的端午節檔期，還有不少好萊塢大片要上映，基於商業考量，全台的戲院會有多少廳？票房究竟會如何？都是值得實際考量的問題。他也感嘆說，豬哥亮生前就是個很勇於挑戰新東西的人，他認為如果豬在世，「不會答應這麼做（重新上映舊作）！」

據知華聯國際已緊鑼密鼓協調重新上映事宜，但不會免費上映，以讓該片再上映的票房收入，也能實際回饋到豬大哥的家人和投資方。

相關新聞

推薦新聞
戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！ 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
2017/05/18 06:43
花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
2017/05/18 06:17
謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
2017/05/18 07:39
豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說
2017/05/18 07:12
節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
2017/05/18 07:46
謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她不要大意這件事 謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她不要大意這件事
2017/05/18 07:35
豬哥亮合體王祖賢拍電影 《小丑與倩女》破局真相曝光 豬哥亮合體王祖賢拍電影 《小丑與倩女》破局真相曝光
2017/05/18 06:59
崔愛蓮氣喘離世 楊耀東花3年才走出傷痛 崔愛蓮氣喘離世 楊耀東花3年才走出傷痛
2017/05/18 07:45
豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回... 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
2017/05/18 08:38
資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
2017/05/18 07:26
靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂 靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂
2017/05/18 11:59
小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
2017/05/18 08:41
豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
2017/05/18 06:37
清純女神甩男友劈腿富商 淚訴：我不是貪錢的人 清純女神甩男友劈腿富商 淚訴：我不是貪錢的人
2017/05/18 11:15
張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾 張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾
2017/05/18 06:00
遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」 遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」
2017/05/18 12:42
這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞 這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
2017/05/18 13:07
翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
2017/05/18 08:42
五月天哥們輪爆他行蹤 香港拉麵店準備塞爆了 五月天哥們輪爆他行蹤 香港拉麵店準備塞爆了
2017/05/18 11:25
《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了 《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了
2017/05/18 12:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.