《大釣哥》真的該重映？該片導演黃朝亮說話了

豬哥亮在《大釣哥》中暴哭，演技爆發。（華聯提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕綜藝天王豬哥亮癌逝，網友要求片商重新上映豬哥亮的遺作賀歲片《大釣哥》，但因還沒有得到豬哥亮的「玉佳娛樂」（擁有該片版權的一方）首肯，因此前天一度免費上映的台中二輪戲院被要求下架；此舉引來網友批評，認為片商就是要賺錢，讓該片發行商「華聯國際」蒙受不白之冤。

該片導演黃朝亮表示，基於讓愛護豬哥亮的觀眾，能以不同的心情再看一次《大釣哥》，再者讓目前帳面呈虧損狀態的該片，能再增加票房收入，他當然贊成再重新上映，第三最重要的是，當初曾批評豬哥亮「低俗」的人，若此時真的進戲院看該片，會發現「一句髒話都沒有！」還豬哥亮公道。

不過，黃朝亮也坦白的說出自己的憂慮，他表示雖然重新上映《大釣哥》是紀念豬哥亮很好的方式，但接下來的端午節檔期，還有不少好萊塢大片要上映，基於商業考量，全台的戲院會有多少廳？票房究竟會如何？都是值得實際考量的問題。他也感嘆說，豬哥亮生前就是個很勇於挑戰新東西的人，他認為如果豬在世，「不會答應這麼做（重新上映舊作）！」

據知華聯國際已緊鑼密鼓協調重新上映事宜，但不會免費上映，以讓該片再上映的票房收入，也能實際回饋到豬大哥的家人和投資方。