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靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂

2017/05/18 11:59

豬哥亮靈堂設於板橋龍華會館，各方好友陸續前來上香致意。（記者潘少棠攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝前，最怕債留妻兒，尤其擔心債主找上知名度最高、最會賺的謝金燕、謝金晶，雖然目前已有「有力人士」幫忙喬債，但據豬家關係人士透露，因擔心債主找上門，其實從豬病逝當天，靈堂周圍都有暗樁「巡場」，地方人士三不五時現身，也有嚇阻作用。

豬哥亮生前拚死拚活，甚至延誤治療癌症時間，就是希望把債務還清，不要拖累到妻兒，但身後仍餘3億元債務；知情人士指出，豬哥亮欠下的債務是賭債，等於「黑債」，本就不在法定範圍內，一旦簽了，就是由債主說了算，更直白的說法是，如果黑道找上門，怎用法律解決？這點從豬哥亮生前，多次有黑衣人闖進電視台，試圖堵人就可見端倪。

消息指出，雖然「有力人士」願出面喬債，但一切也得等豬哥亮入土為安後，才會開始「喬」，在此之前，為防債主上門鬧事，靈堂周圍其實都有相關人士的「人馬」駐守巡視；這點從兩大線索即可判斷，一是從豬病逝第一天，靈堂周邊就被非葬儀社員工包圍盯場，二是豬家人進出時，這些人都在旁邊幫忙護駕開道。

此外，謝金燕從靈堂徹底消失，同樣有兩大原因，消息指出，主因當然是為了顧全媽媽林見如的心情與尊嚴，至於另一原因，就是擔心債主暴衝，先行找上謝金燕，這點同樣有跡可循，豬哥亮去年就曾老淚縱橫說：「她為什麼不跟我見面，以前我欠的錢，人家都向她要，要到她都哭了，所以她不原諒我。」可見對債主而言，找謝金燕最具警告效果。

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