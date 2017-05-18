（影音）寶刀未老！陶晶瑩重開嗓魅力Hold全場
2017/05/18 14:11
陶晶瑩登上中國歌唱節目《金曲撈》，再現驚人唱功和舞台魅力。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩能言善道，在主持界累積高知名度，幽默不失知性的主持風格，廣受觀眾喜愛，不過，她不只會主持更是位實力派唱將，當年以歌手身分出道的她，近期登上中國歌唱節目《金曲撈》，難得開金嗓獻唱，重現驚人的歌唱實力與強大的舞台魅力，一開口就嗨翻全場。
陶晶瑩（右）和沙寶亮（左）合唱《沒有愛情藏得住》，同台飆歌嗨翻全場。（翻攝自YouTube）陶晶瑩近日在節目《金曲撈》上與沙寶亮合唱《沒有愛情藏得住》，一登場就展現深厚唱功，辨識度極高的嗓音和爆發力十足的唱腔，驚艷全場觀眾，難得再現好歌喉也大獲好評，影片曝光後也迅速在網上引發熱烈討論，網友反應熱烈，直誇她的唱功了得。而陶晶瑩也在臉書分享該則表演影片，開心表示這是「本屆金曲獎評審主席黃韻玲替我寫的曲，自己寫的詞，很享受，很喜歡。」儘管已3年多未發片，依舊寶刀未老。《沒有愛情藏得住》一曲則是收錄於她2013年所發行《真的假的》專輯中。
相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）
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