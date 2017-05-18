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坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰

2017/05/18 12:33

強哥女兒莉莉蘿絲戴普禮服清新脫俗，激凸反而顯得自然不做作。（法新社）〔娛樂頻道／綜合報導〕第70屆坎城影展今開幕，因為近年來連續發生恐怖攻擊，在影展期間特別多外賓在此，影展主辦方特別加強保安，維安措施達到「盡可能的最高安全層級」，就怕再度發生意外，政府除了在地鐵、機場及會場加派警力巡邏，現場也安排了400座高度及肩的混凝土屏障，還加上160米長的鐵鍊，防止恐怖份子開車撞入人群，不過，即使蒙上恐攻陰影，會場內仍星光雲集，女星們爭奇鬥艷。

好萊塢女星鄔瑪舒曼擠出碗公奶，大展熟女魅力。（路透社）據《蘋果日報》報導，范冰冰、楊紫瓊等知名亞洲女星穿得較為保守，但鄔瑪舒曼、蘇珊莎蘭登等女星都大方秀好身材，擠出誘人碗公奶，展現熟女風情，想盡辦法博取攝影師的青睞，不過她們擠的這麼辛苦，還是敵不過青春肉體的魅力，好萊塢男星強尼戴普的17歲愛女莉莉蘿絲黛普，穿上純白連身褲裝，胸前激凸，清新自然不做作，頗受媒體好評。

蘇珊莎蘭登也大秀碗公奶，保養得宜的她看不出已經70歲。（歐新社）

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