（圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯

金俊熙表示右圖為她減重7公斤，但肌肉增加2公斤的狀態，比起左圖只差了5公斤，腰圍則減少2吋。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕41歲的南韓女星金俊熙近期成功甩肉，半年內從原本的57公斤的體重減為52公斤，透過運動、飲食管理狠甩約5公斤的肥肉，而她瘦身後也常在IG曬性感美照和粉絲分享，讓網友看了羨慕不已，紛紛留言「身材超好」、「看起來根本不像41歲」，封她為「美魔女」。

金俊熙向粉絲分享自己的減肥心得，透露開始運動後「體重」已經變得「沒有意義」，因為肌肉比脂肪更重，因此身材變得苗條後，體重也會跟著增加，要粉絲不要拘泥於數字，透過運動、飲食管理雙管齊下，大約3個月就能感受到身體呈現的變化。而金俊熙瘦身後不僅操出馬甲線，腰圍也從26吋縮小至24吋，且因為健身後上圍反而升到C罩杯，身材變得更加魔鬼。

41歲的金俊熙被封為「美魔女」。（翻攝自IG） 金俊熙成功瘦身後，常在IG曬性感辣照。（翻攝自IG） 金俊熙成功瘦身後，常在IG曬性感辣照。（翻攝自IG） 金俊熙成功瘦身後，常在IG曬性感辣照。（翻攝自IG） 金俊熙成功瘦身後，常在IG曬性感辣照。（翻攝自IG） 金俊熙成功瘦身後，常在IG曬性感辣照。（翻攝自IG）