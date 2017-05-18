夢幻又性感！VIXX《桃源境》扇子舞帥得嫑嫑的

VIXX在新輯挑戰東方奇幻的風格，呈現夢幻又性感的感覺。（avex提供）〔記者陳立妍／台北報導〕南韓男團VIXX適逢出道5年慶，推出第4張迷你專輯《桃源境》，首波公開形象呈現夢幻性感的東方奇幻。

出道至今每張專輯都帶來前衛概念並且被譽為概念偶像的VIXX，本周公開第4張迷你專輯《桃源境》的形象照和音樂，大膽嘗試挑戰東方奇幻的風格。此次VIXX以紀念日為核心概念，以各團員的誕生花、誕生石為素材，以濃濃東方味的專輯設計呈現這次的意義。服裝上，團員們穿著以西裝為基底，並添加東方味元素的服裝，呈現超越現實的花美男視覺效果，嶄新的風格讓粉絲看得目不轉睛。

VIXX這次的主打歌曲《桃源境》代表著桃花盛開的美麗地方，意謂著離開世俗的理想之地，稱之為武陵桃源。VIXX的團員們透過音樂、視覺、表演、音樂錄影帶刻畫出武陵桃源，讓人聯想到「一幅畫」的美麗又神秘的氛圍，舞蹈上則由在《Fantasy》呈獻獨特又強烈表演的世界知名編舞者Keone & Mari編舞，以扇子舞展現東風式的帥氣風格。



為紀念出道5周年，VIXX不僅推出新的音樂作品，也公佈了演唱會、展覽等大規模的活動。VIXX今年已經在蠶室室內體育館舉辦3天的「VIXX LIVE FANTASIA 白日夢」，而從出道日5月24日至到6月4日止，則將在ara藝術中心舉辦名為「VIXX 0524」的展覽，網羅過去成員們5年活動的展覽。此外，VIXX第4張迷你專輯《桃源境》現已在台數位發行。



VIXX） - 桃源境 Official MV：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）



