清純女神甩男友劈腿富商 淚訴：我不是貪錢的人

唐詩詠有「廣告天后」之稱。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲港星唐詩詠出道近20年，以健康清純形象走紅，拍過多部廣告，有「廣告天后」美譽，與TVB一線小生洪永城2013年因戲結緣，近日傳出感情生變，前天兩人發聲明宣告分手，「經過深思熟慮後，我們認為對待這段感情的最好方法，是變回好朋友。」事後被爆無縫接軌「洗米華」周焯華集團旗下執行董事盧啟邦，兩人已秘密交往1個月，有劈腿之嫌，事件鬧得沸沸揚揚，昨她現身喊冤，淚訴「我從不是一個貪錢的人」。

唐詩詠（右）2013年拍攝電視劇《載得有情人》與洪永城（左）相戀。（翻攝自TVB）

唐詩詠昨接受香港媒體訪問，透露在朋友生日聚會上見過盧啟邦，「他找我合照，那時候我完全不認識他，他只是一個普通朋友，在我感情生活內，是完全無關係的一個人。」沒想到卻被媒體寫成是一個貪錢、被包養的人，她噴淚說：「我在這行做了10幾年，我用行動告訴大家，用什麼人生態度去生活，我好努力工作，只希望大家看我作品。」甚至強調「我從不是一個貪錢的人，以前不是，現在不是，將來也不是。」

唐詩詠淚訴自己並非貪錢的人。（星島日報提供）

唐詩詠指傳聞對她相當不公平，且具傷害性，也坦言分手是兩人的事，不需要向大家說明，這段時間對兩人都都艱難，想靜靜處理。

唐詩詠（左）近日結束與洪永城（右）2年多的戀情。（翻攝自微博）