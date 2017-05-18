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首頁 > 婉君推

李佳穎傳好事近 導演男友已見過父母

2017/05/18 11:11

李佳穎和《必娶女人》導演于中中穩定交往近1年。（合成照，翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣女星李佳穎和《必娶女人》導演于中中穩定交往快1年，近日傳出好事近，已見過雙方家長，不過男方隨後否認傳聞，透露雖然已見過父母，但還沒有結婚計畫，于中中受訪時大讚女友單純、孝順又待人真誠，也坦言受對方影響不少，本來運動只會在健身房，現在會跟著她一起到戶外跑步。

李佳穎熱愛戶外運動，也間接影響男友于中中。（翻攝自臉書）據《中國時報》報導，先前有傳言李佳穎推掉《必勝練習生》，是因為和前緋聞對象唐禹哲同台，擔心于中中會在意，對此于中中立刻闢謠，透露當時根本還不認識對方，無奈的說：「不知道是誰亂爆料，也沒人來對證，案子根本沒談好，然後拿她炒新聞，這是最過分的事。」言談間看得出相當心疼女友遭誤解，而婚事部分于中中則表示雙方還沒具體想法，而且要等女友父母同意，何況工作已經排到明年，現在想先多賺錢，結婚至少得等到2、3年後，李佳穎經紀人也回應：「沒聽說要結婚，謝謝關心。」

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