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梁云菲爆解約內幕 《壞女孩》喊冤：我根本不壞

2017/05/18 09:50

梁云菲坦言不喜歡公司的形象設定是解約主因。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人梁云菲近日和玖壹壹公司「混血兒娛樂」解約，近日她在臉書分享解約以來心情的變化，並透露離開的原因，其實是因為不喜歡公司對自己的形象設定，她也不想以嘻哈團體「187INC」成員的身分發片，因為她想做的音樂並不是這種類型，就像第一首單曲《壞女孩》，她直喊：「我根本不壞！」但她知道這就像演戲，她必須把這角色定位演好，直到發現自己真的無法繼續下去，才決定要出走，不過她也坦言有許多不捨。

梁云菲熱愛演戲，卻因刺青被侷限，曾一度感到自卑，想把刺青都雷射掉。（翻攝自臉書）梁云菲在臉書上回憶，5年前她因一支哈林搖的短片登上全球YouTube第二名，聲名大噪，順勢進入《國光幫幫忙》，當時朝電視圈發展，她不覺得累或辛苦，反而是樂在其中，但戲劇出身的她，其實最愛的是演戲，卻因為身上的刺青而受到侷限，只能偶爾演演MV或小品過乾癮，當時曾讓她自卑，一度有衝動想把全身刺青雷射掉，還好後來經過心態調整，之後若有通告需要遮掉刺青，她就會直接拒絕，後來她加入混血兒娛樂，本來規畫要做個人專輯，但公司把她和187INC合併，她說：「本來很極力反彈，因為我的角色跟立場，其實並不這麼的相輔，後來在187INC要發片前，我就自己解約，因為那不是我。」

梁云菲5年前曾因一支熱舞搖臀影片在YouTube爆紅。（翻攝自YouTube）梁云菲透露，她不想勉強自己做不想做的事，像第一首單曲《壞女孩》，她喊冤說：「我根本不壞！但我知道這就像演戲，我得把它演好，但是到後來發現自己實在無法，而且我要27歲了，叫壞女孩其實也嫌老。」她強調：「我想要做的音樂，是站在女性主權的一些音樂，或許音樂性還要再商討考慮。」坦言雖然解約一度有徬徨感、覺得失去方向，但也認為「或許是我的傻，也是我的骨氣。」雖然現在自由身沒合約，自己和廠商接洽，也當作是很好的經驗，關於未來的路就順其自然。

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