豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...

〔即時新聞／綜合報導〕豬哥亮病逝，許多藝人紛紛前往靈堂致意，不過多年前和豬哥亮曾傳心結的賀一航至今仍未出現，賀一航兒子曾治豪透露，原本昨天他準備要找爸爸一起去致意，但發現爸媽人在國外，所以他先去致意；被問到賀一航與豬哥亮心結是否仍未解開，曾治豪則用一句話就解釋了一切。

賀一航在秀場時代曾尊豬哥亮為師，師徒感情好，但後來卻傳出有心結，在豬哥亮復出後，賀一航過了2年才上豬哥亮節目，當時豬也直言，多年前他中槍住院，但賀一航都沒去看他，讓他耿耿於懷，賀一航當時解釋，其實有去探病，只是豬還在昏迷，可能因此而不知情，兩人當下把心結解開，不過事後似乎沒有常聯繫。上個月有媒體報導，豬哥亮傳出病重住院，賀一航老婆Judy被問到豬哥亮病情的相關問題，透露賀和豬已經沒再連絡。

《中國時報》報導，被問到父親賀一航是否和豬心結仍未解？曾治豪說：「阿伯（指豬）也是我爸爸的貴人，人跟人相處難免有摩擦，如果他們心結沒化解，阿伯去年怎麼會找我拍電影《大釣哥》？」

曾治豪透露，豬哥亮真的很照顧晚輩，對晚輩們都很好，當時在拍《大釣哥》時，豬哥亮的身體就已經很不好了，在片場都吃不下飯，也有一台行動式廁所跟著，方便他隨時能上廁所。