丁國琳11歲愛女遺傳好基因 小5腿就這麼長
2017/05/18 08:33
丁國琳十分疼愛女兒，時常在臉書曬親子合照。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星丁國琳外型美艷，完全看不出已經50歲，可說是台灣最火辣的美魔女，她2006年未婚替前第一金控董事長謝壽夫之子謝昂倫生下女兒「小饅頭」，但男方不願承認小孩是自己的，她為了不讓小孩身分證上父親欄空白，堅決打了認親官司，最後勝訴，但她仍獨立扶養對方長大，11年來從未喊苦。
丁國琳11歲愛女小饅頭，遺傳媽媽好基因，擁有一雙直又修長的美腿。（翻攝自臉書）據《聯合報》報導，如今愛女已11歲，正就讀國小五年級，丁國琳透露從不後悔生下對方，且女兒非常懂事、善體人意，至今只問過一次爸爸的事情，是在8歲時上網無意間看到爸爸的新聞，才開口問，從此沒再提過，丁國琳笑說：「現在大了有慢慢像我了，她有說還好自己比較像媽媽。」而小饅頭也遺傳到媽媽的優良基因，擁有一雙傲人長腿，現在已有158公分，五官也十分清秀，在學校成績一直保持在全班前5名，相當優秀，讓丁國琳很放心。
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