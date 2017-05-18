限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

丁國琳11歲愛女遺傳好基因 小5腿就這麼長

2017/05/18 08:33

丁國琳十分疼愛女兒，時常在臉書曬親子合照。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星丁國琳外型美艷，完全看不出已經50歲，可說是台灣最火辣的美魔女，她2006年未婚替前第一金控董事長謝壽夫之子謝昂倫生下女兒「小饅頭」，但男方不願承認小孩是自己的，她為了不讓小孩身分證上父親欄空白，堅決打了認親官司，最後勝訴，但她仍獨立扶養對方長大，11年來從未喊苦。

丁國琳11歲愛女小饅頭，遺傳媽媽好基因，擁有一雙直又修長的美腿。（翻攝自臉書）據《聯合報》報導，如今愛女已11歲，正就讀國小五年級，丁國琳透露從不後悔生下對方，且女兒非常懂事、善體人意，至今只問過一次爸爸的事情，是在8歲時上網無意間看到爸爸的新聞，才開口問，從此沒再提過，丁國琳笑說：「現在大了有慢慢像我了，她有說還好自己比較像媽媽。」而小饅頭也遺傳到媽媽的優良基因，擁有一雙傲人長腿，現在已有158公分，五官也十分清秀，在學校成績一直保持在全班前5名，相當優秀，讓丁國琳很放心。

相關新聞

推薦新聞
花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
2017/05/18 06:17
戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！ 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
2017/05/18 06:43
豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說... 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說...
2017/05/18 07:12
謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
2017/05/18 07:39
談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明 談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明
2017/05/17 23:29
豬哥亮辭世留3億賭債 詹惟中看面相2處破財 豬哥亮辭世留3億賭債 詹惟中看面相2處破財
2017/05/18 07:16
豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
2017/05/18 06:00
節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
2017/05/18 07:46
豬哥亮合體王祖賢拍電影 《小丑與倩女》破局真相曝光 豬哥亮合體王祖賢拍電影 《小丑與倩女》破局真相曝光
2017/05/18 06:59
資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
2017/05/18 07:26
豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回... 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
2017/05/18 08:38
張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾 張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾
2017/05/18 06:00
香港六合彩瘋迷0508 男星爆「豬哥亮離世時間」 香港六合彩瘋迷0508 男星爆「豬哥亮離世時間」
2017/05/18 08:10
范冰冰坎城評審初體驗 大會烏龍當韓星 范冰冰坎城評審初體驗 大會烏龍當韓星
2017/05/18 07:28
小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
2017/05/18 08:41
翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
2017/05/18 08:42
周杰倫抱憾小周周金曲止步 周杰倫抱憾小周周金曲止步
2017/05/18 06:00
譚詠麟香港助唱 讚五月天像大家庭 譚詠麟香港助唱 讚五月天像大家庭
2017/05/18 06:00
週刊爆黑道幫喬豬賭債 週刊爆黑道幫喬豬賭債
2017/05/18 06:00
強尼戴普再扮 海盜 搭檔虧像猴 強尼戴普再扮 海盜 搭檔虧像猴
2017/05/18 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.