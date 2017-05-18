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節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲

2017/05/18 07:46

豬哥亮巧合斷言自己僅活70歲。（翻攝自中天新聞畫面）〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮傳奇70年大起大落人生，眾人無法忘懷，近期更是勾起豬迷不少深刻回憶，名嘴呂文婉在中天《新聞龍捲風》表示，豬哥亮有著個人相當仰賴的「宗教信仰」，而把宗教儀式融入節目中，其中20年前某個戲劇橋段，豬哥亮竟巧合斷言「自己僅能活到70歲！」

呂文婉在節目中講述，豬哥亮在兩年前就有風水師提醒豬哥亮:「你的祖墳非常好，風水好而且旺財，你會賺很多錢，不過你會『財多身弱』。」結果這兩年果然應驗，這兩年間豬哥亮所拍的每部電影票房幾乎都破億，真的賺錢了，但身體卻每，從這些點滴看來，豬哥亮可以說是很仰賴「宗教信仰」。

說到豬哥亮宗教信仰，豬哥亮不只在日常生活中仰賴外，也會把所謂宗教迷信搬上戲劇橋段，在豬哥亮出國深造之前，他有主持過一些《豬哥臭彈秀》、《黑貓大舞台》、《豬哥夜市流動秀》，其中豬哥亮把神案搬到螢幕前，扮起乩童讓大家問事，當時有位新人歌手上節目問豬哥神，新人緊張問不出問題，豬哥亮便神來冒出一句「我斷死最準70」，沒來由說出70這數字，和現在事實不謀而合，豬哥亮因病逝世享壽70歲。

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