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謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她不要大意這件事

2017/05/18 07:35

謝金燕。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者賀靜賢／台北報導〕豬哥亮病重時與女兒謝金燕和好，了卻重要心願；病逝後除了後事，外界也開始關注他的賭債問題，昨天更爆出過世前一天，他還尋找黑道力量解決賭債，但未獲證實。由於5個子女中，謝金燕目標相形顯著，因此關注焦點多在她是否揹債或被討債；之前法界建議她抛棄繼承，昨日則有律師發文表示其實現行法律已是「限定繼承」（避免父債子還一輩子），但執業律師仍強調，為了保險起見，建議謝金燕只要確定父親留下的財產（遺產）小於債務，最好就去抛棄繼承，才是萬無一失的作法。

謝姓律師表示，實務上一旦辦了「拋棄繼承」，債權人在法律上要找繼承人的「麻煩」，就機會極其渺茫；但若只依法律的「限定繼承」，就要仍有「清算」等繁複的程序，且在法律上，債權人仍有許多尋求繼承人償還的機會。因此，當繼承人已確定過世的人留下的債務大於遺產，即便債權人要繼承人償還很困難，但最保險的方式還是「去辦拋棄繼承」，至少減少與債權人在法律上的糾纏，例如被告、被執行後再去異議等等，耗費心力。簡單來說，「拋棄繼承是程序上簡便、無後遺症」，法定的概括繼承有限責任，則是99.9%有益無害，但程序法上仍有風險。

豬哥亮究竟還有多少債務並不得知，本報前日也獨家報導過，直至去年夏天他赴南部宣傳電影，都還有討債風聲，令豬每回都頗猶豫，也證明有債主存在。律師也提醒，就法律而言，「賭債非債」多半會遁入黑道討債，但豬哥亮生前若與他人借錢，再去賭博，而非牌桌上的賭輸成債，那麼此債就可循法律途徑要求清償，豬家子女還是得注恴。

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