佼佼情敵進逼 這樣對孟耿如太暖心

張捷（左）小心呵護孟耿如。（東森提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕台視、東森《鐘樓愛人》本週播出第六集，周湯豪、孟耿如、黃薇渟、張捷、楊銘威、藍雅芸6人間的感情開始交叉變化，在陰錯陽差的機緣巧合下，點燃了六6人間的感情互動。孟耿如終於走出虐心的情感，開始試著與張捷發展，將周湯豪苦口婆心勸告放一旁，依然堅持著自己的選擇，周湯豪因此視張捷為敵對關係更為緊張，處處對張捷咄咄逼人，此舉反讓孟耿如受不了周湯豪幼稚舉動而力挺張捷。看到張捷如此呵護孟耿如，也讓網友們替孟耿如感到開心，在網路上紛紛大喊：「希望孟耿如能夠跟張捷在一起，選擇屬於自己的人生道路。」

《鐘樓愛人》本週主要演員在劇情安排下，兩人一組在廣大草原上表演快馬奔馳，孟耿如與張捷兩人在試乘後分享騎馬初體驗，問起誰的技術較好，兩人很有默契的互相稱讚對方技術，孟耿如表示：「起初看到劇本時，原以為會騎著小馬，到了現場才發現原來是一匹大馬，當下看到的確有點嚇到。」張捷則說道：「之前我們為了拍攝已經特訓過一次，只是有時候馬的情緒很難控制，所以拍攝前我會盡量與牠保持良好的互動，培養一下感情。」現場正式上馬拍攝前，突擊詢問張捷，若拍攝過程中與孟耿如突遇危險，會怎麼因應？張捷當下完全沒有思考立馬回應：「當然是以保護孟耿如為優先，即使要我落馬受傷也要保護著孟耿如的安全。」一旁的孟耿如聽到開心不已，立刻給張捷比了一個讚字。