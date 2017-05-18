范冰冰坎城評審初體驗 大會烏龍當韓星

評審團主席阿莫多瓦（中）率領評審團成員一同現身記者會。（翻攝坎城影展臉書）〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展於台灣時間今天凌晨開幕，開幕典禮舉行前，按慣例評審團成員先現身記者會，當大會介紹到擔任本屆競賽片評審的中國女星范冰冰時，又再度擺烏龍，誤將南韓導演朴贊郁的《下女的誘惑》當成了她的作品，之後發現錯誤才道歉更正，指她的代表作為《我不是潘金蓮》，相當尷尬。

范冰冰被大會誤認為韓星，相當尷尬。（翻攝坎城影展臉書）記者會由評審團主席阿莫多瓦率領評審團成員潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、范冰冰、威爾史密斯（Will Smith）、德國導演瑪菡阿德（Maren Ade）、法國全才女星艾格妮絲夏薇依（Agnès Jaoui）、南韓導演朴贊郁、《絕美之城》義大利導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）以及法國作曲家蓋布瑞雅德（Gabriel Yared）等人一同現身，萬人迷威爾史密斯表情相當多，更不時與在場粉絲及媒體打招呼。

首度擔任坎城評審的范冰冰意外被影展擺烏龍，但這並非她首次被誤認，她2010年首度參加坎城影展時，就曾被大會認錯為另一位中國演員「林鵬」。她越挫越勇，終於當上評審，沒想到還是被誤植，令人意外。

威爾史密斯（左）表情多多，潔西卡雀斯坦合照時也被他逗樂，右為評審團主席阿莫多瓦。（翻攝坎城影展臉書）