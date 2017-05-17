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簡宏霖玩《甘味》哏 拿高克威面具玩直播

2017/05/17 22:48

簡宏霖參加《美人誌》的「限時男友」直播。（周子娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖今天（5/17）在《美人誌》的「限時男友」直播宣傳自己的同名寫真書和三立8點華劇《只為你停留》，小編拿出《甘味人生》裡韓博士所製作的高克威面具，當場玩起演技大考驗，還要簡宏霖玩撿紅點，現場更開起小型演唱會，吸引《甘味人生》、《只為你停留》眾小編朝聖，全程直播中笑聲不斷。

簡宏霖（右）參加《美人誌》的「限時男友」直播。（翻攝自美人誌臉書）

歌手出道的簡宏霖，被小編點名唱多首熱門歌曲，有粉絲要求他唱自己的出道曲《幸福的起點》，讓簡宏霖直呼：「這位粉絲果然是鐵粉！」當他獻唱好友小宇的新歌時，與他合作過的女星林可彤、嚴正嵐、林逸欣也都跑來直播聊天，並且拱他趕快出個人專輯，其中林可彤更毛遂自薦要當簡宏霖的「限時老婆」，沒想到他不以為意地搞笑表示：「林可彤現在可幸福的勒！」

簡宏霖（右）是歌手出身。（翻攝自美人誌臉書）簡宏霖（右）參加直播，螢幕CP林可彤、嚴正嵐、林逸欣也來留言處互動。（翻攝自美人誌臉書）

直播網址：

https://www.facebook.com/399737990486/videos/10158613700420487

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