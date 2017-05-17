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談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明

2017/05/17 23:29

陳奕迅（右）和徐濠縈（左）結婚11年，感情依舊相當甜蜜。（資料照，香港星島日報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「E神」陳奕迅2006年與徐濠縈結婚後，育有1女陳康堤，一家三口幸福美滿。陳奕迅和徐濠縈結婚近11年，時常傳出他受不了老婆敗家個性，導致兩人婚姻亮紅燈，皆被陳奕迅否認，他更霸氣護妻「她想買什麼就讓她買」。近日徐濠縈則在節目上，大方談到婚變傳聞，高EQ回應，「整天說我分手、離婚早就習慣了」。

陳奕迅與徐濠縈育有1女陳康堤。（資料照，記者趙世勳攝）

徐濠縈自從嫁給陳奕迅後，就淡出演藝圈，傳言當年她嫁給陳奕迅時，遭到婆婆極力反對，導致兩人日後婆媳關係破裂，徐濠縈笑說，「我結婚時生米都煮成熟飯，女兒都已經幾歲啦？怎麼反對？」澄清婆婆從未反對過兩人結婚，還透露婆婆常買禮物送她、帶朋友到徐濠縈開的店捧場。

徐濠縈難得在鏡頭前大方回應婚變傳聞。（翻紹自徐濠縈臉書）

和陳奕迅結婚後，徐濠縈也曾爆出敗家成性，常常揮霍購買奢侈品，導致夫妻關係失和，她則笑回：「這要問陳奕迅囉，我真的不喜歡買珠寶，也不喜歡名車，如果分成強中弱，我只是中度敗家。」忍不住虧陳奕迅，「可能他花得比我還多」。

雖然兩人結婚11年，屢被傳出婚姻破裂的傳聞，但徐濠縈則不在乎外界酸言酸語，「整天說我分手、離婚，早就習慣啦，隨便別人怎麼說，時間就是最好證明」。

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