人氣彩妝師婚紗照 引爆南韓女生搶購熱潮

PONY婚紗照使用產品：底妝使用PONY EFFECT水透無痕粉底液，眼彩為PONY EFFECT韓妞4色訂製眼彩盤 #名媛裸，腮紅PONY EFFECT 專業持色腮紅 #神秘紅，唇妝PONY EFFECT超閃耀水凝唇膏 #SIESTA TIME 。PONY婚紗照使用產品：底妝使用PONY EFFECT水透無痕粉底液，眼彩為PONY EFFECT韓妞4色訂製眼彩盤 #名媛裸，腮紅PONY EFFECT 專業持色腮紅 #神秘紅，唇妝PONY EFFECT超閃耀水凝唇膏 #SIESTA TIME 。（翻攝自PONY Instagram）

〔記者邱巧貞／台北報導〕韓國人氣部落客亦是當紅的彩妝師PONY，日前在Instagram閃電宣布本月完成終身大事，絕美婚紗照吸引來自世界各地超過30萬粉絲按讚留言，她的婚紗照妝容也受到粉絲熱議，而PONY所使用產品正是她的個人品牌PONY EFFECT 。其中，她雙唇所搽的正是5/19即將在台上市的「PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14」。

PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14，790元

（PONY EFFECT提供）

PONY在婚紗照所使用的唇膏色號#SIESTA TIME，為半霧妝感的深豆沙吃土色調，近來也成為南韓粉絲追逐的最夯唇色。全新的「PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14」具有SPF14防曬係數，上妝的同時保護唇部肌膚，降低紫外線造成的曬傷及老化現象，添加獨家高保濕精油因子，能如唇膜般地滋潤包覆雙唇，目前共10款色選。

PONY韓國人氣部落客亦是當紅的彩妝師。（翻攝自PONY Instagram）