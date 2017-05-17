甄子丹100次合照 只為讓愛女和「防彈」同框

甄子丹（右）和名模老婆汪詩詩婚後，用有一對兒女。（翻攝自甄子丹微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕甄子丹與名模妻汪詩詩結婚14年，育有一雙兒女，其中13歲的女兒Jasmine非常喜歡韓團「防彈少年團」。日前「防彈少年團」在香港開唱，甄子丹就被民眾目擊陪兒子、女兒一起去看演唱會。甄子丹更透露，為了讓寶貝女兒和團員合照，他當天和「防彈少年團」和工作人員，拍了快100張合照，讓他笑虧比打功夫還累。

甄子丹相當疼愛13歲的女兒。（翻攝自甄子丹微博）

據《新浪娛樂》報導，甄子丹昨日出席慈善晚宴時，被問到帶著寶貝女兒去看「防彈少年團」演唱會，甄子丹笑說女兒友告訴他有團員喜歡他，而且當天現場的舞者和保全都是他的粉絲，本來只是想帶女兒和「防彈少年團」合照，最後換成他和「防彈少年團」、工作人員合照，拍了將近100照片，換回寶貝女兒和「防彈少年團」拍照的機會。



甄子丹（右二）日前陪女兒意起去看「防彈少年團」演唱會。（翻攝自微博）

事實上，「防彈少年團」成員柾國曾在首訪時透露，甄子丹是他的偶像，還想和他學詠春拳。沒想到日前「防彈少年團」在香港開唱，甄子丹也在台下觀看，讓粉絲直呼「偶像來看偶像的演唱會了」。

甄子丹透露和防彈少年團的成員、工作人員拍了100多張合照，只為了讓女兒和團員合照。（翻攝自BTS推特）