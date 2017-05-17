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宋慧喬遭恐嚇潑鹽酸 兇嫌竟與她情同家人！

2017/05/17 20:40
多年前，宋慧喬曾因高人氣收到恐嚇黑函，警方調查後發現，兇手竟是與宋慧喬非常親近的前經紀人。（資料照，記者趙世勳攝）多年前，宋慧喬曾因高人氣收到恐嚇黑函，警方調查後發現，兇手竟是與宋慧喬非常親近的前經紀人。（資料照，記者趙世勳攝）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女星宋慧喬曾演過《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》等經典韓劇，去年與宋仲基合作《太陽的後裔》，再創事業高峰，然而在多年前，她曾因高人氣收到恐嚇黑函，警方介入調查後發現，兇手竟是與她非常親近的前經紀人。

南韓綜藝談話節目《聽見所聞Show》（暫譯），近日談及宋慧喬當年收到恐嚇黑函一事，2005年2月宋慧喬剛拍完《浪漫滿屋》，就在她名氣翻漲之際，宋母卻收到一封勒索信，要求她支付韓幣現金2億5千萬（約新台幣650萬元），否則要對宋慧喬潑鹽酸，兇手更烙狠話：「如果不想看到子女的身體遭臭酸融化，就好好考慮吧」，甚至表明自己已準備好鹽酸。

宋母看到這封恐嚇信，嚇得趕緊要報警，宋慧喬當時更是隱身度日、不與外界聯繫，最後警方調查後發現，這起恐嚇黑函案的幕後兇手，竟是與宋慧喬合作3年且情同家人般的前經紀人，這也讓宋慧喬難以置信。

據了解，該名經紀人因為資金困難，不但經常與人借錢，還私吞宋慧喬拍攝雜誌的仲介費，最後因為走投無路，更鑄下大錯威脅宋慧喬，但該經紀人與宋家感情良好，當時宋母還幫她說話，希望對方不要因此被處以重刑。

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