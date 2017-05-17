小S掰咖出席記者會 自封「坐輪椅最美女星」

小S坐著輪椅出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小S」徐熙娣今天（5/17）在北京出席愛奇藝自製綜藝節目《姐姐好餓》第二季開播記者會，日前她不小心摔傷，記者會現場仍敬業坐著輪椅與幫廚熱舞，引起現場歡呼，她一上場便自信地高喊：「我坐輪椅還是很漂亮吧！我封自己華人圈坐輪椅最美的女明星。」

小S坐著輪椅出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供）

這兩天小S在北京錄《姐姐好餓》時卻在飯店意外摔傷，昨天節目嘉賓是謝霆鋒，他還貼心推小S進場，面對小S麻辣提問，逼得謝霆鋒回：「有被來賓砸過嗎？」但小S私下透露：「謝霆鋒真的對我很好，他說我的問題如果是其他主持人問，他一定翻臉走人，他真的對我很好。」也表示舒淇知道她腳受傷後，有特別介紹中醫給她。

小S坐著輪椅出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供）

節目第一集由大S和汪小菲打頭陣，第二集則請來蔡康永和林志玲，記者會上小S被媒體問到林志玲和言承旭復合傳言，她表示：「不清楚她（林志玲）和言承旭的關係，不方便評論，但我會自己會介紹人給她認識。」還笑說：「雖然我平常很愛虧林志玲，但其實我們都很愛對方的。」《姐姐好餓》第二季5/18起每週四晚間8點由愛奇藝台灣站獨家播出。

小S出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供）

小S出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供） 小S坐著輪椅出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供） 小S坐著輪椅出席《姐姐好餓》第二季開播記者會。（愛奇藝提供）