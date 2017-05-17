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首頁 > 婉君推

董至成找回青春太失控 阿翔HOLD不住場面

2017/05/17 18:24

阿翔（左起）帶張秀卿、董至成到空中酒吧小酌。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕董至成和張秀卿首度光臨TVBS《食尚玩家》，誓言要攜手找回遺失的青春！這次阿翔帶著兩老體驗年輕人的玩樂行程，張秀卿在挑戰亞洲最長立體溜滑梯前竟然｢卡關」，有懼高症的她看著眼前5層樓高的溜滑梯、以及耳邊傳來董至成往下滑時的陣陣哀號，嚇得張秀卿一度飆淚。另外董至成也體驗鈴鹿賽道，並成功在賽車場上奪下第一，同時感慨地說：「因為要載老婆跟小孩，開車都不能開太快，我終於在這裡找回青春，找回速度的快感！」

董至成（右）體驗鈴鹿賽道，並成功在賽車場上奪下第一。（TVBS提供）

阿翔以年輕人之姿，一路帶著董至成和張秀卿吃吃喝喝，但美食還沒介紹，張秀卿竟忍不住跟老闆閒聊起來，董至成見狀也一起加入，兩人的火力太強，阿翔甚至找不到縫隙插話，但為了掌握主持節奏，阿翔再三告誡：｢年輕人就是講話講重點，不要碎碎念！｣努力想制止他們，但成效不彰。

有懼高症的張秀卿（右）挑戰五層樓高的溜滑梯，嚇得一度飆淚。（TVBS提供）

節目中兩老一見到好吃的鰻魚壽司，便最快的速度夾走塞進嘴哩，讓阿翔傻眼，無奈大喊：「不要吃光，還要讓攝影師補畫面啦！」阿翔帶兩人到空中酒吧小酌，重回年輕時的回憶，讓張秀卿直呼：「好像回到17歲！」沒想到兩人太興奮，過度盛裝打扮簡直嚇壞阿翔：「幹嘛穿得像要去吃喜酒！」場面數度失控，老人家玩起來連控制哥都HOLD不住。

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