孫淑媚周旋3男 發願拍戲拍到孩子生出來

《牡丹花開》主要演員左起林健寰、孫淑媚、霍正奇、李㼈進棚拍攝主視覺。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視新8點檔《牡丹花開》主要演員孫淑媚、李㼈、霍正奇、林健寰日前進棚拍攝主視覺，劇中孫淑媚感情周旋在3男之間，拍攝時為了營造你爭我奪的氣氛，他們3人將孫淑媚團團圍繞上演搶人作戰，霍正奇大喊：「She’s mine now, ok?（她是我的，好嗎）」讓孫淑媚以眾星拱月之姿享受特殊禮遇，她害羞直說：「做人要低調一點啦！不要讓太多人知道。」

《牡丹花開》主要演員左起林健寰、孫淑媚、李㼈、霍正奇進棚拍攝主視覺。（台視提供）

搶不到人的李㼈，在一旁俏皮做鬼臉假揮拳笑說：「怎麼突然有點像是在拍『葉問』？」林健寰則是被眼前情景逗得哈哈大笑：「目前拍起來都很順利，雖然戲中角色個性嚴肅，但每次跟李㼈走戲時都忍不住笑出來，他的戲真的很活。」

《牡丹花開》主要演員左起林健寰、孫淑媚、霍正奇、李㼈進棚拍攝主視覺。（台視提供）

4人互動十分有趣，孫淑媚也笑說：「大家也都很照顧我，像有時休息室比較小，我們還會互相幫對方占位子。希望這部戲可以拍個2、3百集，拍到我連孩子都生出來。」眾人立刻追問是戲外還是戲中生子？她則故意帶著一抹微笑不答。《牡丹花開》將從5月23日起，每週一至週五晚間8點在台視主頻播出。本周六（5/20）也搶先在台南、高雄兩地舉辦造勢見面會。