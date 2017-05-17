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（影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌

2017/05/17 18:10

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，親友陸續至靈堂弔唁，稍早前豬哥亮長子謝順福跪地擲筊，似在徵詢豬哥亮意見，他身旁則有一名婦人一起跪地，據悉她是豬哥亮在南投慈善宮的友人黃李濟，兩人交情超過25年，她昨也曾在靈堂跪地痛哭，被謝順福、謝佑穎攙扶起身。

豬哥亮長子謝順福（右）進行道教儀式。（記者潘少棠攝）

黃李濟連日來都在靈堂內，協助家屬處理豬的身後事，但她始終未公開發言，稍早前她終於接受媒體訪問，她說擲筊是因今早去看墓地，跟豬確認喜不喜歡「新家」，她臨去之前，還說「今天要去幫你看新家，你要記得跟上，跟我一起去」，回到靈堂後，她擲筊確認，豬很開心，一次就允筊答應。

南投慈善宮宮主黃李濟。（記者陳奕全攝）

黃李濟憶及豬哥亮，5度掩面痛哭，她說從得知豬罹癌，就一直求他去開刀，但豬卻說，這次他復出，是「王爺公」幫忙的，「那時候王爺公有跟他講 這次出來債一定要還到清，『還了債、起了家』，他這幾年重出江湖，賺的錢全部還光」。豬還對黃說，「我現在去開刀，那我女兒怎麼辦、我老婆怎麼辦？我一去化療，我頭髮就掉光了。」

「他說等到我《大釣哥》這個電影完成以後再去開刀，結果已經過慢了，他第一次的開刀，我到病房去看他的時候，他還跟我開玩笑，他說『師姐妳不要煩惱，我的命很硬，沒那麼快死。』」最後仍不幸離世，黃李濟講到傷心處，痛哭失聲，隨即中斷訪問。

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