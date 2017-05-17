（影音）大小S節目真情告白 姊妹相擁大哭好感人

小S主持的《姐姐好餓》第二季邀請到大S及汪小菲上節目，ASOA難得同框，兩姊妹相擁畫面感人。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小S」徐熙娣愛奇藝自製綜藝節目《姐姐好餓》在第一季邀請許多男神賓嘉，引起熱烈討論，最新第二季則多了女神加入，首集便邀請大S和汪小菲夫妻打頭陣，讓不少粉絲興奮直呼，難得看到ASOS在節目中合體。

小S主持的《姐姐好餓》第二季邀請到大S及汪小菲上節目，ASOA難得同框。（愛奇藝提供）

小S平常自認演藝圈第一女神，但她透露只有在面對大S時才讓她甘拜下風，節目上小S心疼大S愛裝堅強，大S則感性大讚小S有勇氣闖出一片天，不管別人如何對待始終善良，聽到姊姊這麼說，小S先是問：「我有那麼好嗎？」接著兩人相擁大哭，姊妹情深畫面感人。

小S主持的《姐姐好餓》第二季邀請到大S及汪小菲上節目，ASOA難得同框。（愛奇藝提供）

小S姐夫汪小菲難得上綜藝節目，力挺自家人配合度超高，現場大秀廚藝，他自豪會洋蔥切丁，但正式錄影手腳卻不太靈活，被小S虧要準備救護車，汪小菲則搞笑回應：「斷了就煮了吧！」現場他不僅幽默回應小S麻辣問題，還頻喝置入的薑茶幫節目做效果，甚至在遊戲中讓小S洗腳，相當趣味。《姐姐好餓》第二季5/18起每週四晚間8點由愛奇藝台灣站獨家播出。

影片愛奇藝提供：